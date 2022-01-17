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الخارجية الإماراتية: الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإرهابية والتصعيد الإجرامي الآثم

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الخارجية الإماراتية: الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإرهابية والتصعيد الإجرامي الآثم
Gettyimages.ru
الإمارات
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شددت الخارجية الإماراتية في بيان يوم الاثنين على أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على الهجمات الإرهابية والتصعيد الإجرامي الآثم.

وأدان وزير خارجية الإمارات استهداف الحوثيين لمناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية يوم الاثنين.

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وشدد الدبلوماسي الإماراتي على أن هذا الاستهداف الآثم لن يمر دون عقاب.

وذكرت الوزارة في بيان أن الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على تلك الهجمات الإرهابية وهذا التصعيد الإجرامي.

ووصفت الهجمات بالجريمة النكراء نفذها الحوثيون خارج القوانين الدولية والإنسانية.

وقالت الوزارة "إن هذه الميليشيا الإرهابية تواصل جرائمها دون رادع في مسعى منها لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة في سبيل تحقيق غاياتها وأهدافها غير المشروعة".

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ودعت المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية ورفضها رفضا تاما.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تعازيها لأهالي المتوفين جراء هذا الاعتداء الإجرامي ومواساتها للمصابين وأهاليهم متمنية لهم الشفاء العاجل.

يذكر أن الإمارات أعلنت عن حدوث انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح الصناعية في العاصمة أبو ظبي، إضافة إلى حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة الاثنين.

ولاحقا أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أنها استهدفت "العمق الإماراتي".

المصدر: وكالات

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