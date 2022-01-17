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مستشار الرئيس الإماراتي عن استهداف الحوثيين أبو ظبي: "رعونة وعبثية هوجاء"

أخبار العالم العربي

مستشار الرئيس الإماراتي عن استهداف الحوثيين أبو ظبي:
AP Jon Gambrell
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وصف مستشار الرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، استهداف حركة "أنصار الله" اليمنية لمنطقة في بلاده بأنها "رعونة وعبثية هوجاء".

وقال قرقاش عبر "تويتر" إن الجهات المعنية في الإمارات تتعامل "بشفافية ومسؤولية تشكر عليها بخصوص الاعتداء الحوثي الآثم على بعض المنشآت المدنية في أبوظبي".

وأضاف قرقاش أن "عبث المليشيات الإرهابية باستقرار المنطقة أضعف من أن يؤثر في مسيرة الأمن والأمان الني نعيشها، ومصير هذه الرعونة والعبثية الهوجاء إلى زوال واندحار".

يذكر أن الإمارات كانت أعلنت عن انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة المصفح الصناعية في العاصمة أبو ظبي، إضافة إلى حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

ولاحقا أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية أنها استهدفت "العمق الإماراتي" وقالت إنها ستعلن تفاصيل العملية في وقت لاحق.

المصدر: RT

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