"لجنة أطباء السودان": ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الاثنين إلى سبعة

أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" ارتفاع حصيلة القتلى في صفوف المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري في البلاد خلال احتجاجات الاثنين إلى سبعة.

وقالت اللجنة في بيان لها "تأكد قبل قليل ارتقاء أرواح أربعة شهداء لهذا اليوم (الاثنين) في المجزرة التي ارتكبتها السلطة الانقلابية لفض مواكب شعبنا السلمية ليصبح العدد الكلي سبعة شهداء في مليونية 17 يناير".

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وأشارت إلى أنه أصيب حوالي المئة، بينهم مصابون بالرصاص الحي.

المصدر: RT