الجزائر تسجل ارتفاعا قياسيا بإصابات كورونا

شهدت الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في الجزائر ارتفاعا قياسيا، حيث سجلت وزارة الصحة خلال 24 ساعة الأخيرة 692 إصابة جديدة.

وكشفت وزارة الصحة تماثل 402 حالة للشفاء، فيما يتواجد 40 مريضا مريض متواجدون في العناية المركزة، مع تسجيل 11 حالة وفاة.

وأوضحت الوزارة الوصية أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين، اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للكمامة، فيما يبقى التلقيح الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

المصدر: "أوراس"