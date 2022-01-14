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ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا بالجزائر

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ارتفاع ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا بالجزائر
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر تسجيل 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال آخر 24 ساعة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد فقد ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر إلى 226416 إصابة.

وارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6394 بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى اليقظة والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

وقال مدير معهد باستور وعضو اللجنة العلمية في الجزائر، البروفيسور فوزي درار في وقت سابق اليوم إن "المنحنى الوبائي اليومي في تصاعد مستمر ومتحور أوميكرون قادم بقوة في البلاد خلال الأسبوعين القادمين"

المصدر: النهار

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