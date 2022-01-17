الخارجية القطرية تصف تفجيرات أبو ظبي بالعمل الإرهابي وتصدر بيانا بهذا الشأن
Globallookpress
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دانت وزارة الخارجية القطرية، الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، واصفة إياه بـ"الإرهابي".
وقالت الخارجية في بيان إن "استهداف المنشآت المدنية والمرافقة الحيوية هي عمل إرهابي ينافي كل الاعراف والقوانين الدولية"، مجددة موقف دولة قطر "الثابت من رفض العنف والأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية".
دولة #قطر تدين بشدة هجوماً استهدف مطار #أبوظبي الدولي#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/lDSmx17Fy1— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 17, 2022
المصدر: RT
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