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رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات
AP
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أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وقال ميقاتي: "كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات وضمن مخطط يهدف الى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الايام الحل لأي نزاع".

المصدر: RT

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