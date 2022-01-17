رئيس الحكومة اللبنانية يدين تفجيرات الإمارات

أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الهجوم الذي استهدف مطار أبو ظبي، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.

وقال ميقاتي: "كل تضامننا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيسا وشعبا، ضد هذا التعدي السافر الذي يندرج في سياق تهديد الأمن والاستقرار في الإمارات وضمن مخطط يهدف الى البلبلة وتوجيه رسائل دموية، لم تكن في يوم من الايام الحل لأي نزاع".

1/2 أعرب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي عن إدانته للهجوم الذي استهدف اليوم مطار ابو ظبي بالامارات العربية المتحدة وأوقع عددا من القتلى والجرحى وتسبّب باندلاع حرائق ...#مجلس_الوزراء#نجيب_ميقاتي — رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) January 17, 2022

المصدر: RT