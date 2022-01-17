مهدي المشاط: إذا استمر العدوان على اليمن فإن مخاطر حقيقية ستلحق بالاقتصاد والاستثمار بالإمارات

بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء القائد العام للقوات المسلحة التابعة للحوثيين مهدي المشاط، العملية الأخيرة التي نفذتها قواته واستهدفت الإمارات.

وقال:" إذا استمر هذا العدوان ومسلسل جرائمه والسعي لاحتلال اليمن، فإن هذا سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد والاستثمار في الإمارات".

وأفادت شرطة أبو ظبي في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأعلنت الشرطة عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين يحملان الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة نتيجة الحادث.

في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار (درون) وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

المصدر: RT + "وام"