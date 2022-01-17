"بلومبيرغ": ولي عهد أبو ظبي يلغي اجتماعا مع رئيس كوريا الجنوبية

قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ألغى اجتماعا كان مقررا مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن يوم الاثنين.

وأفاد مكتب الرئاسة بأن الاجتماع ألغي بسبب "مسألة غير متوقعة تتعلق بالدولة"، حسب ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ".

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة أبو ظبي عن وفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة يوم الاثنين.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها نفذت "عملية نوعية في العمق الإماراتي"، وستبين تفاصيلها لاحقا فيما كانت قد هددت في عام 2019 باستهداف مدينتي أبو ظبي ودبي، وعشرات الأهداف الأخرى.

إلى ذلك، أكدت شرطة أبو ظبي "السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية".

وأفادت بأن "السلطات المختصة تبدأ تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به".

وكانت شرطة أبو ظبي قد قالت في وقت سابق، إن انفجارا وقع في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه "لا أضرار عن الحادثين".

من جهتها، أوضحت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن "التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق".

المصدر: "بلومبيرغ"