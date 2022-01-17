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التحالف العربي: نفذنا 39 عملية ضد الحوثيين في مأرب خلال اليوم الماضي

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: نفذنا 39 عملية ضد الحوثيين في مأرب خلال اليوم الماضي
Globallookpress
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أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، أنه نفذ 39 عملية استهداف ضد قوات الحوثيين في مأرب خلال الــ24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية أن ضرباته أسفرت عن تدمير 21 آلية عسكرية، ومقتل "أكثر من 230 عنصرا إرهابيا".

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وأمس الأحد أعلن التحالف عن تنفيذ 45 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب خلال يوم، دمرت 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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