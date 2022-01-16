اليمن.. التحالف العربي يعلن حصيلة خسائر الحوثيين في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية
AP Nariman El-Mofty
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أعلن التحالف العربي في اليمن، تنفيذ 45 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأكد التحالف في بيان أن الاستهدافات في مأرب أدت إلى تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 220 عنصرا.
كما أعلن "التحالف" تنفيذ 19 استهدافا ضد الحوثيين في البيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 13 آلية عسكرية للحوثيين وقتلت أكثر من 60 عنصرا.
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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