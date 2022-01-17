مصر.. العثور على آخر ضحايا حادث مأساوي هز الرأي العام (صورة)

عثرت قوات الإنقاذ النهري في مصر، على جثمان الطفلة شروق آخر ضحايا حادث معدية منشأة القناطر التي هزت الرأي العام، وذلك بعد أسبوع من الغرق.

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والطفلة شروق ياسر عبدالحميد آخر ضحايا سقوط سيارة من معدية منشاة القناطر، التي تربط بين محافظتي الجيزة والمنوفية، بالمنطقة ما بين أشمون ومنشأة القناطر، وهو الحادث المروع الذي شغل الرأي العام المصري وتم إنقاذ 14 شخصا، وتوفي 8 آخرون يوم الإثنين الماضي.

وكشف مصدر أمني، أن قوات الإنقاذ النهري في محافظتي المنوفية والجيزة، بذلت مجهودا كبيرا خلال الأيام الماضية للبحث على جثمان الطفلة شروق ياسر، حيث بحثت القوات داخل مسافات كبيرة في مياه فرع رشيد، بواقع حوالي 2 كيلو في الاتجاهين، وكثفت جهود خلال الفترة الأخيرة للوصول إلى الجثة، والدفع بأكثر من 8 فرق إنقاذ نهري من مديريتي أمن الجيزة والمنوفية، إلى أن تم العثور على الجثمان.

المصدر: القاهرة 24