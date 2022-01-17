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لنفي عسكرة الميناء.. مشاهد للحوثي ببدلة غوص للقوات البحرية في الحديدة

أخبار العالم العربي

لنفي عسكرة الميناء.. مشاهد للحوثي ببدلة غوص للقوات البحرية في الحديدة
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نشر محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتدي بدلة غوص على قارب في ميناء الحديدة.

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وفي عدة تغريدات مرفقة بمشاهد لمياه الميناء، علق الحوثي قائلا في واحدة: "تم زيارة الميناء والاطلاع على مستوى الجاهزية فيه وما يقال عنه إشاعات فقط".

وفي أكثر من تغريدة كتب القيادي في جماعة الحوثي يقول: "شاهد كل ما يقال عن عسكرة ميناء الحديدة لا صحة له".

المصدر: تويتر

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