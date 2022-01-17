لنفي عسكرة الميناء.. مشاهد للحوثي ببدلة غوص للقوات البحرية في الحديدة
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نشر محمد علي الحوثي، القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية مقطع فيديو يظهر فيه وهو يرتدي بدلة غوص على قارب في ميناء الحديدة.
وفي عدة تغريدات مرفقة بمشاهد لمياه الميناء، علق الحوثي قائلا في واحدة: "تم زيارة الميناء والاطلاع على مستوى الجاهزية فيه وما يقال عنه إشاعات فقط".
التحية للبحرية بالجمهورية اليمنية ولخفر السواحل ولجميع العاملين في الموانئ pic.twitter.com/gJrTJK1Q3B— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 16, 2022
وفي أكثر من تغريدة كتب القيادي في جماعة الحوثي يقول: "شاهد كل ما يقال عن عسكرة ميناء الحديدة لا صحة له".
شاهد— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 16, 2022
تم زيارة الميناء والاطلاع على مستوى الجاهزية فيه وما يقال عنه اشاعات فقط pic.twitter.com/B0uLZNoqug
المصدر: تويتر
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