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الحوثيون: التحالف يمنع سفينة محملة بالبنزين من الدخول إلى ميناء الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون: التحالف يمنع سفينة محملة بالبنزين من الدخول إلى ميناء الحديدة
AP
ميناء الحديدة
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أعلنت شركة النفط التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، الأحد، عن منع التحالف العربي بقيادة السعودية، سفينة البنزين الإسعافية Sea Adore من الدخول إلى منياء الحديدة.

وأوضح متحدث الشركة عصام المتوكل أن التحالف، "يمنع سفينة البنزين الإسعافية (سي ادور Sea Adore) من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية"، مشيرا إلى أنه "يقتادها إلى جيزان".

وكان المتوكل أعلن أمس حصول السفينة على تصريح الدخول لميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM، فيما يفرض تحالف الحرب على اليمن، حصارا خانقا للمشتقات النفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

المصدر: RT

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