الحوثيون: التحالف يمنع سفينة محملة بالبنزين من الدخول إلى ميناء الحديدة

أعلنت شركة النفط التابعة لحكومة الحوثيين في صنعاء، الأحد، عن منع التحالف العربي بقيادة السعودية، سفينة البنزين الإسعافية Sea Adore من الدخول إلى منياء الحديدة.

وأوضح متحدث الشركة عصام المتوكل أن التحالف، "يمنع سفينة البنزين الإسعافية (سي ادور Sea Adore) من الدخول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على التصاريح الأممية"، مشيرا إلى أنه "يقتادها إلى جيزان".

إمعاناً في تعميق معاناة المواطن اليمني تحالف العدوان الأمريكي السعودي يواصل تشديد أزمة الوقود الخانقة من خلال منع سفينة البنزين الاسعافية (سي ادور Sea Adore)من الدخول إلى ميناء الحديدة بعد أن تم تفتيشها من قبل الأمم المتحدة وحصولها على تصاريح الدخول ويقتادها إلى قبالة سواحل جيزان pic.twitter.com/xBIOHqboG0 — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) January 16, 2022

وكان المتوكل أعلن أمس حصول السفينة على تصريح الدخول لميناء الحديدة بعد تفتيشها من قبل لجنة UNVIM، فيما يفرض تحالف الحرب على اليمن، حصارا خانقا للمشتقات النفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

المصدر: RT