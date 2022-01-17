إصابة رئيس "الحركة الإسلامية" الفلسطينية ونائبه بكورونا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة رئيس "الحركة الإسلامية" الفلسطينية الشيخ رائد صلاح ونائبه كمال الخطيب بفيروس كورونا.

وذكرت وسائل الإعلام أن الفحوصات أثبتت إصابة الشيخ صلاح بكورونا حيث يعاني من أعراض طفيفة في الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليه عقب تظاهرة النقب الخميس الماضي.

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وأشارت إلى أنه يعاني بعض الأحيان من الإرهاق وارتفاع الحرارة.

ولفتت إلى أن الخطيب أصيب أيضا رغم تلقيه الجرعة الرابعة من اللقاح المضاد للفيروس قبل أيام.

المصدر: "قدس.نت"