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بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال

أخبار العالم العربي

بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال
Reuters
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أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم الإثنين، عن الشيخ رائد صلاح، الذي كان يقود الحركة الإسلامية المحظورة في شمال إسرائيل، بعد اعتقال دام 17 شهرا.

وكان العشرات من الفلسطينيين بانتظار الشيخ صلاح خارج سجن "مجدو" الإسرائيلي، شمالي البلاد، وجرت استعدادات منذ الأحد، في مدينة أم الفحم مسقط رأس الشيخ رائد صلاح لاستقباله.

وأعلنت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ولجنة الحريات التابعة لها، واللجنة الشعبية في أم الفحم، وعائلة الشيخ رائد صلاح، في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأحد، أن "تجمع المستقبلين سيكون في الساعة الثامنة صباحا في مدخل المدينة يوم الإثنين".

بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال

وأوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح منتصف أغسطس 2017، ووجهت له لائحة اتهام، تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب"، وأمضى 11 شهرا في السجن الفعلي قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي ضمن شروط مشددة.

بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال
بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال

وفي فبراير 2020، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا، بسجنه لمدة 28 شهرا بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، وتم خفضها إلى 17 شهرا بعد خصم الفترة التي قضاها سابقا (11 شهرا).

بالصور والفيديو.. إسرائيل تفرج عن الشيخ رائد صلاح بعد 17 شهرا من الاعتقال

المصدر: شبكة القدس الإخبارية+عرب 48+الأناضول

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