صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري

وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بـ"الأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة".

وقال إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد".

وأضاف أنها "تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".

وقال: "سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، اعمال إرهابية إجرامية مُدانة، تهدد امن واستقرار المواطنين، وتأتي في توقيت مُريب يستهدف السلم الاهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مُقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل، سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره. — Barham Salih (@BarhamSalih) January 16, 2022

وأفاد مراسل RT في العراق مساء الأحد بأن انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

المصدر: RT + "السومرية"