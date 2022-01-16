 
مباشر

صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري

أخبار العالم العربي

صالح: تفجيرات بغداد تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري
legion-media.ru\Abaca Press
الرئيس العراقي برهم صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s6mo

وصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجيرات الأخيرة التي طالت العاصمة بغداد بـ"الأعمال الإرهابية الإجرامية المدانة".

وقال إن "التفجيرات الأخيرة التي طالت بغداد، أعمال إرهابية إجرامية مدانة، تهدد أمن واستقرار المواطنين والبلاد".

وأضاف أنها "تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل".

وقال: "سننجح بتآزر الخيرين في مواجهة الإرهاب واجتثاثه من جذوره".

وأفاد مراسل RT في العراق مساء الأحد بأن انفجارين استهدفا مصرفين في العاصمة بغداد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة.

المصدر: RT + "السومرية"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا