الشيوخ المصري.. نواب يطلبون تقليص عدد إجازات الأمومة ونائب يطلب إجازة أبوة

تقدم وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ المصري النائب محمد فريد، باقتراح إجازة أبوة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر خلال الـ6 أشهر الأولى من الولادة للزوجة العاملة.

وأكد على أن "مقترحه تطبيق للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولها آثار إيجابية على عدة مستويات حيث أنها حقوقيا تنفيذ للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحور الثالث، البند أولا حقوق المرأة والتي تنص على طرح إجازة أبوة مدفوعة الأجر، وصحيا تستهدف جودة الحياة للأسر، وتسهم في تحسين الرعاية المقدمة للأطفال وعلى صعيد اقتصادي فهي ضمان استقرار مالي للأسر في وقت حرج، بالإضافة إلى انها تؤدي لخفض معدلات التغيب والاستقالة وبالتالي تكاليف التوظيف والتدريب والتأهيل لأصحاب الأعمال".

من جهته، قال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "الحكومة قالت إن هذا أمر مطروح وأمر وجيه قد تضعه في الحسبان في وقت لاحق".

وانتهى المجلس بالتصويت إلى رفض مقترح بـ"خفض عدد مرات مد إجازتي رعاية الطفل والوضع للعاملة من 3 مرات كما هو وارد بنص المادة 53، والمادة 50، لمرتين فقط"، رغم تمسك عدد من النواب بضرورة تأجيل التصويت على المقترح لحين ورود رد من المجلس القومي للمرأة.

وأرجع النواب سبب الطلب لتخوفهم من أن ذلك قد يشجع على زيادة الإنجاب بسبب طول فترة الانقطاع عن العمل بالمخالفة لتوجه الدولة في محاربة الزيادة السكانية.المصدر: "القاهرة 24"