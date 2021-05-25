حادثة فريدة في مجلس النواب المصري!

نشبت مشادة كلامية في البرلمان المصري، بين نواب لجنة الزراعة ووكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، انتهت بطرد الأخير من اجتماع اللجنة.

وخلال اجتماع اللجنة، برئاسة النائب هشام الحصري، بدأت المشادة بحديث النائب مجدي ملك (عضو لجنة الزراعة)، الذي انتقد ضعف وتراخي الأداء في مديريات الزراعة بالمحافظات، نظرا لعدم وجود مهندسين وموظفين بشكل كاف، بالإضافة إلى ضعف موازنة المديريات التي تؤثر على أجور وحوافز تشجيع الموظفين، داعيا مديري المديريات ووكلاء الوزارات بعرض مشكلاتهم قبل موافقتهم على الموازنة خلال اجتماع اللجنة، وأن يطالبوا بما يمكنهم من تطوير الأداء لخدمة القطاع.

ومن جانبه تدخل وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج خالد عبد الراضي، للتعقيب على حديث النائب ملك، بأنه لم يأت اجتماع اللجنة اليوم للحديث عن تقييم الأداء، وإنما جاء للتحدث في مشروع الموازنة.

وبدوره رد النائب ملك على عبد الراضي، بأن ماقاله يأتي في صميم موضوع المناقشة، وأنه كنائب يمارس دوره ويفهمه جيدا، وأن ما قاله يأتي في إطار مناقشة الموازنة من أجل دعم المديريات لتقوم بدورها على أكمل وجه.

وحاول مجددا عبد الراضي، التدخل والإعتراض بصوت حاد وعال، على رد النائب ملك، الأمر الذي دفع رئيس اللجنة النائب هشام الحصري، إلى طرد وكيل الوزارة من الاجتماع، بسبب أسلوبه في الرد على النواب.

وأكد الحصري حق النائب في ممارسة دوره كاملا وفقا للائحة الداخلية للمجلس، وأنه ليس من حق أحد الإعتراض على حديثه، وخاصة أن الحديث يأتي في إطار المصلحة العامة للدولة ومصلحة المواطن، من توفير اعتمادات اللازمة لسد العجز في الإعتمادات المخصصة للمديريات، أو توفير الحوافز والأجور للمهندسين، وهو ما يتعلق فعليا بمناقشة الموازنة العامة.

المصدر: RT