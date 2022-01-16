الصدر يكتب من جديد عن الحكومة العراقية: لا غربية ولا شرقية

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، دعمه لما أسماها "حكومة الأغلبية الوطنية".

وكتب على حسابه في تويتر: "لا شرقية ولا غربية. حكومة أغلبية وطنية".

وهذه ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها الصدر على موقفه من تشكيل الحكومة وفق الرؤية التي يطرحها وهي: لا شرقية ولا غربية. حكومة أغلبية وطنية.

ويشير الصدر من خلال جملة "لا شرقية ولا غربية" إلى إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه يقول إن "الحكومة يجب ألا تكون تابعة للدولتين أو تشكل برغبة أي منهما".

وتعتبر "الكتلة الصدرية" التي يقودها الصدر، هي الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا برلمانيا من أصل 329.



المصدر: RT