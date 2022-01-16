طهران تدعو الأمم المتحدة للاهتمام بالوجود الأمريكي والاعتداءات الإسرائيلية في سوريا

أكد وزير خارجية إيران أن الوجود الأمريكي غير الشرعي والاعتداءات الإسرائيلية يخلان بعملية التسوية السياسية في سوريا، وشدد على ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والأمم المتحدة بذلك.

جاءت تصريحات حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع عقده مع المبعوث الخاص الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في طهران اليوم الأحد.

وأضاف عبد اللهيان أنه لا يمكن إدارة الأزمة في سوريا وهدايتها نحو الاتجاه الصحيح من دون الاهتمام بقضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على هذا البلد.

وشرح عبد اللهيان للمبعوث الأممي موقف طهران من الحل السياسي للأزمة السورية، معتبرا أن جهود الأمم المتحدة جزء من مسار الحل السياسي في سوريا منذ بداية التطورات في البلاد.

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من جانبه، وصف بيدرسن الوضع في سوريا بأنه مستقر، مضيفا أنه في الوضع الحالي لا يتحدث أي من الأطراف عن تغيير النظام في البلاد، حسب الإعلام الإيراني. كما شدد على ضرورة الحفاظ على السيادة الوطنية والثبات السياسي ووحدة أراضي سوريا.

وفي وقت سابق تبادل بيدرسن مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في اتصال هاتفي، وجهات النظر حول عملية التسوية السورية. وأجرى بيدرسن مشاورات حول الأزمة السورية في جنيف مع حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.

المصدر: RT