بغداد: ننتظر قرار العراقيين الموجودين في ليتوانيا لإعادتهم طوعيا

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، وجود عراقيين عالقين في ليتوانيا يحاولون الهجرة إلى أوروبا، وأشار إلى أن الحكومة تنتظر قرارهم لإعادتهم طوعيا.

وقال خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس في بغداد، إن "مباحثاتنا مع وزير الخارجية الليتواني صريحة وواضحة وهذه المرة الرابعة التي نلتقي فيها معه، وتحدثنا عن العلاقات بين البلدين وتم التطرق لقضية هجرة العراقيين خلال هذه السنتين الحالية والماضية إلى بيلاروسيا ثم إلى ليتوانيا وبولونيا".

وأضاف، أن "هذه القضية أخذت صدى إعلاميا كبيرا ومديات إنسانية كبيرة، وبالتعاون مع مختلف الدول في الاتحاد الأوروبي ومع ليتوانيا استطعنا العمل في هذا المجال وتمكنا من إعادة 4 آلاف عراقي كانوا محاصرين على الحدود البيلاروسية - الليتوانية".

وتابع الوزير العراقي: "ما زال هناك عراقيين في ليتوانيا وننتظر قرارهم لإعادتهم طوعيا إلى بغداد".

من جهته قال وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس خلال المؤتمر، إن "البعض يقدمون وعودا كاذبة بهدف الهجرة إلى أوربا، ويعتقدون أنهم قد ينجحون".

المصدر: RT