المركز الوطني للأرصاد في الإمارات يسجل زلزالا بقوة 5 درجات ضرب منطقة الخليج

أعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات، في الخليج.

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وفي التفاصيل، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد"، "زلزالا بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج الساعة 08:25 الموافق اليوم الأحد، 16 يناير 2022، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" زلزال بقوة 5.0 درجة - ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16/01/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) January 16, 2022

في حين لم ترد أخبار عن أي أضرار مادية أو بشرية حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

المصدر: RT