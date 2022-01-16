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تونس.. السجن لخلية "داعشية" نسائية

أخبار العالم العربي

تونس.. السجن لخلية
Legion-Media
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قضى القضاء التونسي أمس السبت بالسجن بين عام واحد وثلاثة عشر عاما مع النفاذ العاجل في حق خمس نساء كوّنّ خلية "داعشية" نسائية للتواصل مع قيادات من تنظيم "جند الخلافة".

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وذكر حكم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أنه تم تكليف المتهمات باستقطاب فتيات وجمع تمويلات لصالح التنظيم المتحصن بجبال الغرب التونسي.

وشملت الأحكام شقيقتين، قضي في شأن كل واحدة منهما بالسجن مدة 13 عاما مع النفاذ العاجل، كما قضي في حق امرأة أخرى بالسجن مدة عام واحد وهي شقيقة أحد عناصر تنظيم "جند الخلافة" وكانت على علم بانضمامه إلى التنظيم دون أن تعلم السلطات العمومية.

وكانت الداخلية التونسية أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي عن تفكيك خلية إرهابية نسائية تنشط بين ولايتي الكاف شمالي غرب تونس، وتوزر جنوب البلاد.

المصدر: "موزاييك إف إم"

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