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تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على 9 مدانين بقتل عسكري

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تونس.. الحكم بالإعدام شنقا على 9 مدانين بقتل عسكري
Gettyimages.ru
تونس.. الحكم بالإعدام شنقا بحق 9 متهمين في قضية مقتل عسكري
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أعلنت وكالة الأنباء التونسية يوم الجمعة أن محكمة مختصة بالنظر في جرائم الإرهاب أصدرت حكما بإعدام تسعة مدانين في مقتل الرقيب أول بالجيش الوطني سعيد الغزلاني.

كما قضت الدائرة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجنهم مدى الحياة.

وأصدرت المحكمة أيضا عقوبات بالسجن في حق 15 متهما تتراوح بين 32 و44 سنة.

جدير بالتذكير أن الرقيب سعيد الغزلالي استشهد في 5 نوفمبر 2016 برصاص مجموعة إرهابية اقتحمت منزل عائلته بدوار الخرايفية من عمادة الثماد المحاذية لجبل مغيلة بمعتمدية سبيبة من ولاية القصرين، ثم لاذت بالفرار باتجاه المرتفع المذكور.

كما تم في ديسمبر 2018 قتل خالد الغزلاني شقيق سعيد الغزلاني بطلق ناري من مجموعة مسلحة قرب منزله.

المصدر: وكالة الأنباء التونسية

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