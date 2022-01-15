مراسلنا: استهداف جديد يطال مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي – صور + فيديو

أفاد مراسل RT في العراق بأن استهدافا جديدا طال مقر حزب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وذكر مراسلنا أن مكتب النائب في البرلمان العراقي عن حزب "تقدم" عبد الكريم عبطان، استهدف اليوم بعبوة ناسفة في منطقة الدورة جنوبي بغداد.

وأضاف أن أصوات إطلاق نار كثيف سمعت بعد الانفجار ولم يتضح حتى الآن إذا وقعت خسائر بشرية.

يذكر أن هذا الاستهداف الثاني لمقار حزب "تقدم" خلال أقل من أسبوع، فقبل أيام استهدف مقر الحزب في منطقة الأعظمية ببغداد أيضا.

المصدر: RT