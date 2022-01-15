مصر.. حبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة "حسم" على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس حسام منوفي المتهم بتأسيس حركة "حسم" الإرهابية.

ووقع حسام منوفي أو حسام سلام في قبضة المخابرات المصرية وهو في طريقه إلى تركيا على متن طائرة سودانية هبطت اضطراريا في الأقصر حيث تم توقيفه.

ويعد منوفي من مؤسسي وناشطي حركة "حسم" الإرهابية ومتهما رئيسيا في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميا بـ"تأسيس حركة حسم الإرهابية" وصادر بحقه حكم بالإعدام غيابيا.

ومن المقرر أن تعاد إجراءات محاكمة المتهم بعد استجوابه أمام النيابة المختصة.

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وتورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجير واغتيال من أبرزها اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين.

كما تورط في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

المصدر: "صدى البلد"