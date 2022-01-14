 
مباشر

"قتل ضابطا كبيرا بالجيش".. من هو حسام سلام المعتقل في قبضة المخابرات المصرية قبل توجهه إلى تركيا؟

أخبار العالم العربي

Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s63y

رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الخميس اعتقال السلطات المصرية المواطن المصري حسام منوفي محمود سلام، بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة "بدر" للطيران السودانية في مطار الأقصر.

إقرأ المزيد
منظمة: اعتقال مواطن مصري لدى هبوط طائرة سودانية اضطراريا في الأقصر
منظمة: اعتقال مواطن مصري لدى هبوط طائرة سودانية اضطراريا في الأقصر

ووقع حسام منوفي أو حسام سلام وفقا لما هو معروف به في قبضة المخابرات المصري، وذلك قبل توجهه إلى تركيا عبر الخطوط الجوية السودانية، حيث أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر.

وكان حسام منوفي في طائرة من السودان متجهة نحو تركيا، إلا أن هبوط الطائرة اضطراريا في مطار الأقصر بسبب إنذار بنشوب حريق في مخزن الحقائب، ليتم إخلاء الطائرة من كافة ركابها ومن بينهم حسام سلام.

ويعد حسام منوفي، من مؤسسي وكوادر حركة حسم الإرهابية ومتهم رئيسي في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ "تأسيس حركة حسم الإرهابية".

وتورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجيرات واغتيال من أبرزها: "اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين".

كما تورط "منوفي" في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

المصدر: مصر تايمز

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا