"قتل ضابطا كبيرا بالجيش".. من هو حسام سلام المعتقل في قبضة المخابرات المصرية قبل توجهه إلى تركيا؟

رصدت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية الخميس اعتقال السلطات المصرية المواطن المصري حسام منوفي محمود سلام، بعد هبوط اضطراري لطائرة شركة "بدر" للطيران السودانية في مطار الأقصر.

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ووقع حسام منوفي أو حسام سلام وفقا لما هو معروف به في قبضة المخابرات المصري، وذلك قبل توجهه إلى تركيا عبر الخطوط الجوية السودانية، حيث أنه متورط في عدد من العمليات الإرهابية داخل مصر.

وكان حسام منوفي في طائرة من السودان متجهة نحو تركيا، إلا أن هبوط الطائرة اضطراريا في مطار الأقصر بسبب إنذار بنشوب حريق في مخزن الحقائب، ليتم إخلاء الطائرة من كافة ركابها ومن بينهم حسام سلام.

ويعد حسام منوفي، من مؤسسي وكوادر حركة حسم الإرهابية ومتهم رئيسي في القضية رقم 64 لسنة 2017 جنايات القاهرة والقضية رقم 724 لسنة 2016 والمحالة للقضاء العسكري برقم 64 لسنه 2017 جنايات شرق، والمعروفة إعلاميًا بـ "تأسيس حركة حسم الإرهابية".

وتورط حسام منوفي في عدة عمليات تفجيرات واغتيال من أبرزها: "اغتيال اللواء عادل رجائي قائد الفرقه 9 مدرعات، والرائد محمود عبد الحميد صادق رئيس مباحث قسم طامية، والملازم بقسم شرطة العمرانية أحمد عز الدين".

كما تورط "منوفي" في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية منها محاولة اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، ومحاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

المصدر: مصر تايمز