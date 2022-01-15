وزارة النفط السورية تعلن اكتشاف حقل غازي جديد

أعلن وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر "زملة المهر 1" باكتشاف جديد للغاز وذلك بعد نجاح الاختبارات للنطاق الحامل للغاز.

وأضاف الوزير أن عمليات تقييم ستتم لمعرفة حجم الإنتاج وربط هذا البئر إلى شبكة الغاز خلال الفترة المقبلة.

وصرح بأنه سيتم حفر آبار إضافية في الحقل من أجل تقييم الاحتياطي الغازي.

المصدر: وزارة النفط السورية