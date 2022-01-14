مصر.. الأمن يحبط ترويج 230 "طربة حشيش" في الإسماعيلية

أحبطت الشرطة المصرية يوم الجمعة عملية لترويج 230 "طربة حشيش" في محافظة الإسماعيلية.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في مصر إنها تمكنت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، من اعتقال عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه، متخذين من دائرتي مركز شرطة أبو صوير بمحافظة الإسماعيلية مسرحا لمزاولة نشاطهما في ترويج المخدرات.

وأضافت أنه وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن من النيابة العامة تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش تزن 20 كغ ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

كما تمكنت من ضبط المتهم الثاني حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش تزن 3 كغ ومبلغا ماليا وهاتفا محمولا.

وأكدت أنه وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتمت إحالتهما للنيابة العامة.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ 2 مليون و300 ألف جنيه تقريبا.

المصدر: RT - القاهرة - ناصر حاتم