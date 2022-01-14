واشنطن تعلن دعمها لانتخابات "حرة ونزيهة وشاملة" في ليبيا وبأسرع وقت

أعلنت الولايات المتحدة دعمها لمسار يفضي في ليبيا لانتخابات "حرة ونزيهة وشاملة تجرى في أسرع وقت ممكن".

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه أجرى اتصالين هاتفيين بنائبي رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي، وموسى الكوني.

وذكرت السفارة الأمريكية في ليبيا عبر "تويتر" أن نورلاند ناقش مع اللافي "الخطوات التالية في العملية الانتخابية" وأضاف أنه "بينما تعتمد الخطوات التالية على القادة الليبيين، فإن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي".

1/2 السفير نورلاند: "ناقشت اليوم عبر الهاتف مع نائب رئيس المجلس الرئاسي اللافي الخطوات التالية في العملية الانتخابية. #ليبياpic.twitter.com/rzG8EWMXBU — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) January 14, 2022

وفي تغريدة لاحقة، أعلنت السفارة أن نورلاند أكد للكوني دعم بلاده لمسار الانتخابات "ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

أضاف نورلاند أنه تحدث مع الكوني أيضا عن الجنوب، "حيث يشكل انعدام الأمن والفقر سببا آخر لضرورة إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع المواطنين الليبيين".

1/2 السفير نورلاند: "أثناء حديثي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الكوني عبر الهاتف اليوم، أكدت على دعم الولايات المتحدة لمسار للانتخابات ضمن الإطار الزمني الأصلي لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والتي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. #ليبياpic.twitter.com/vU4o8wHhC4 — U.S. Embassy - Libya (@USEmbassyLibya) January 14, 2022

المصدر: RT