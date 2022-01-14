اليمن.. فيديو متداول لطارق صالح يشيد فيه بمساندة السعودية والإمارات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقائد "المقاومة الوطنية حراس الجمهورية" في اليمن العميد طارق محمد عبد الله صالح، يقول فيه "إن المعركة الحقيقية والحاسمة آتية".

وأضاف صالح في المقطع المتداول "سيتحقق النصر ببسالة الأبطال من أبناء اليمن الصادقين الشرفاء" مشيدا بـ"مساندة السعودية والإمارات التي قدمت المال والرجال والأبطال من أجل عزة وكرامة اليمن والعرب".

وقال العميد طارق عبر مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع وبثته قنوات "السعودية 24": "نحن الآن نتحدث من أرض الميدان ونقول إن من يريد أن يحرر بلاده فعليه أن يأتي لليمن، لن تحرر اليمن وأنتم في الخارج يا كوكبة الإعلاميين والسياسيين والعسكريين والمثقفين تعالوا إلى اليمن وأمسكوا البنادق والسلاح، وإذا لم تستطيعوا فمارسوا السياسة من هنا ومارسوا الإعلام من هنا".

وتابع: "اليمنيون بالخارج يقدّمون على لجوء سياسي في ألمانيا وبعض الدول، وتركوا بلادهم فاليمنيون الصادقون والأبطال هم من هم في الميدان لتحرير بلادهم من المستعمر المجوسي الفارسي وأذناب إيران".

وحظي الفيديو بانتشار كبير بين رواد التواصل الاجتماعي.

المصدر: يوتيوب+السعودية24