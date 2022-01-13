 
مباشر

المقداد: واشنطن تسرق القمح والنفط من سوريا.. وديمقراطيتها ليست حقيقية

أخبار العالم العربي

المقداد: واشنطن تسرق القمح والنفط من سوريا.. وديمقراطيتها ليست حقيقية
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ـ (وزارة الخارجية السورية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5xu

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الولايات المتحدة "تقوم من خلال دعمها لمليشيات انفصالية في شمال شرقي سوريا بسرقة النفط والقمح والقطن السوري".

وأضاف المقداد في حديث لوكالة "شينخوا" الصينية، أن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وأشار إلى أن "المسألة الأخطر من كل ذلك، هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول".

وقال إن العقوبات الأمريكية "تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا"، متسائلا: "هل هذه ديمقراطية؟".

إقرأ المزيد
"سانا": القوات الأمريكية تخرج 128 آلية تحمل دبابات ونفطا مسروقا من ريف الحسكة إلى شمال العراق

ووصف المقداد حديث الأمريكيين عن الديمقراطية بأنه "كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية" وقال إن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية، التي تبين أن "فيها الكثير من العيوب"، وأنها "ليست ديمقراطية حقيقية".

وحول "تشكيك الولايات المتحدة في الديمقراطية بالصين"، وصف المقداد ذلك الكلام بأنه "يدعو إلى الضحك"، وقال إن الصين تمارس سياسة داخلية عادلة ومنصفة لجميع أبناء المجتمع الصيني".

وتساءل: "لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بمثل هكذا ديمقراطية؟ بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟".

 

المصدر: وكالة "شينخوا" الصينية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا