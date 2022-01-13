مواجهات عنيفة.. الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة حاشدة في النقب (فيديو)

فرقت القوات الإسرائيلية بالقوة مظاهرة على مفرق سعوة الأطرش في النقب، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي من قبل السلطات.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة إسرائيلية استخدمت لأول مرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الشرطة اعتقلت 16 فلسطينيا بعد الاعتداء عليهم، بينهم فتاة قامت بسحلها والتنكيل بها.

وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية، في قمع المتظاهرين، فيما أطلقت المياه العادمة عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة.

وندد المتظاهرون بعنف الشرطة وقمعها للسكان خلال تصديهم للجرافات وأعمال التجريف والتحريش لأراضي الأطرش وسعوة، والاعتقالات التي طالت العشرات من الشبان والفتيات والأطفال.

صور تظهر اعتقال شرطة الاحتلال لشابة فلسطينية خلال تظاهرة النقب المحتل عصر اليوم.#انقذوا_النقبpic.twitter.com/yaEGQ8AYU4 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2022

#فيديو| لحظة اعتقال الاحتلال لفتاة وسحلها والتنكيل بها في النقب المحتل#انقذوا_النقبpic.twitter.com/bZXnzcDngu — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2022

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية