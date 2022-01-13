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مواجهات عنيفة.. الشرطة الإسرائيلية تفرق بالقوة مظاهرة حاشدة في النقب (فيديو)

أخبار العالم العربي

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فرقت القوات الإسرائيلية بالقوة مظاهرة على مفرق سعوة الأطرش في النقب، احتجاجا على ما تتعرض له القرية من تجريف للأراضي من قبل السلطات.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في المكان بمشاركة طائرات مسيرة إسرائيلية استخدمت لأول مرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الشرطة اعتقلت 16 فلسطينيا بعد الاعتداء عليهم، بينهم فتاة قامت بسحلها والتنكيل بها.

وشاركت فرق الخيالة الإسرائيلية، في قمع المتظاهرين، فيما أطلقت المياه العادمة عليهم لتفريقهم، بينما أطلقت الشرطة الرصاص المطاطي وأصابت 15 فلسطينيا بجروح متفاوتة.

وندد المتظاهرون بعنف الشرطة وقمعها للسكان خلال تصديهم للجرافات وأعمال التجريف والتحريش لأراضي الأطرش وسعوة، والاعتقالات التي طالت العشرات من الشبان والفتيات والأطفال.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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