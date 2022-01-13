السيسي يعلق على "الاختفاء القسري في مصر"

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على سؤال من صحفي أجنبي حول الانتقادات الموجهة لملف حقوق الإنسان، و"الاختفاء القسري" في مصر.

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ورد الرئيس المصري على الأعداد الكبيرة للمعتقلين السياسيين، قائلا: "أحضروا البيانات والأعداد الكبيرة وقوائم الاختفاء القسري التي تتحدثون عنها، ويتم عمل لجنة للوقوف عليها".

وأضاف السيسي خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش فعاليات منتدى شباب العالم: "مستعد لتشكيل لجنة من شباب المنتدى وتأخذ كافة البيانات التي يتم طرحها وتداولها عن أعداد السياسيين المعتقلين والاختفاء القسري ويتم الوقوف على حقيقة ذلك وعند الانتهاء تقوم اللجنة بإعلان نتائجها على العلن".

وقال: "اللجنة ستكشف هل ما يتم تداوله حقيقي أم لا"، مؤكدا: "أحيانا تكون البيانات ليست دقيقة، والموضوعات لا تكون كاملة".

وتابع: "هل انتوا بتحبوا شعبنا أكثر مننا.. خايفين على بلدنا أكثر مننا"، مردفا: "بلادنا عايزه تعيش والشعب عايز يكبر زي الباقي.. ومحدش يعيقنا ولا يعرقلنا.. ومحدش بيحب شعب مصر أكثر مننا ".

المصدر: صدى البلد