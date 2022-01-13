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السيسي: لو الناس مش عوزاني همشي ومستعد أعمل انتخابات كل سنة في مصر لكن بشرط

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السيسي: لو الناس مش عوزاني همشي ومستعد أعمل انتخابات كل سنة في مصر لكن بشرط
Globallookpress
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه على استعداد لإجراء انتخابات رئاسية كل عام في مصر، ولكن بشرط واحد.

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وأضاف الرئيس المصري خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "أنا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم".

وقال: "الناس لو قالت "لا" في الانتخابات، هسيبهم وأمشى". 

وتابع: "إرادة الناس في مصر هى المعيار، لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة".

وأضاف: "نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، ونحرص دائما أن نكون عامل إيجابى في كل التحديات الموجودة في العالم فنرجوا الحفاظ على هذا الصوت العاقل".

المصدر: اليوم السابع

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