السيسي: لو الناس مش عوزاني همشي ومستعد أعمل انتخابات كل سنة في مصر لكن بشرط

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه على استعداد لإجراء انتخابات رئاسية كل عام في مصر، ولكن بشرط واحد.

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وأضاف الرئيس المصري خلال لقائه مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم: "أنا مستعد في كل سنة اعمل انتخابات في مصر، ولكن بشرط واحد ثمن تكاليف الانتخابات تتحملوها أنتم".

وقال: "الناس لو قالت "لا" في الانتخابات، هسيبهم وأمشى".

وتابع: "إرادة الناس في مصر هى المعيار، لو الناس في مصر مش عاوزانا نمشى على طول، وييجي حد تاني، ده الكلام النهائي غير كده يبقا محاولة للإساءة وتشوية شكل الدولة".

وأضاف: "نحن ندير سياساتنا بمنتهى التوازن والاعتدال في الدنيا، ونحرص دائما أن نكون عامل إيجابى في كل التحديات الموجودة في العالم فنرجوا الحفاظ على هذا الصوت العاقل".

المصدر: اليوم السابع