شاهد.. لحظة سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس (صور + فيديو)

نشرت وسائل إعلام ليبية يوم الخميس مقطع فيديو وثق لحظة سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس.

وأحدث سقوط الرافعة أضرارا جسيمة في الواجهة البلورية للبرج.

وقالت وسائل الإعلام إن مشروع "أبراج طريق الشط" مقابل جزيرة معيتيقة، مهمل وأشغاله متوقفة منذ العام 2011.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية