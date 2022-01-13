شاهد.. لحظة سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس (صور + فيديو)
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نشرت وسائل إعلام ليبية يوم الخميس مقطع فيديو وثق لحظة سقوط رافعة على أحد الأبراج بطريق الشط في العاصمة الليبية طرابلس.
وأحدث سقوط الرافعة أضرارا جسيمة في الواجهة البلورية للبرج.
وقالت وسائل الإعلام إن مشروع "أبراج طريق الشط" مقابل جزيرة معيتيقة، مهمل وأشغاله متوقفة منذ العام 2011.
كاميرا "218" توثق الأضرار التي لحقت بأحد أبراج #طريق_الشط في #طرابلس بعد سقوط رافعة بناء على أحد جوانبه #ليبيا#218NEWSpic.twitter.com/6lG1Bhflxq— 218NEWS (@218news) January 13, 2022
المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية
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