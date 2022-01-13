 
مباشر

وسائل إعلام لبنانية: انفجار يهز بلدتين جنوبي البلاد (فيديو)

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام لبنانية: انفجار يهز بلدتين جنوبي البلاد (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5ok

أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن دوي انفجار سمع حوالي الساعة الثانية فجرا بين بلدتي حومين الفوقا ورومين في قضاء النبطية جنوبي البلاد، لم تعرف أسبابه بعد.

وذكرت إذاعة "صوت لبنان" أن سكان المنطقة شاهدوا نيرانا مندلعة في خراج البلدة، فيما أفاد شهود عيان بـ"مسارعة عناصر من "حزب الله" الى مكان الانفجار، حيث ضربت طوقا حوله ومنعت سيارة إسعاف للرسالة الاسلامية التابعة لحركة أمل من التوجه نحو مكان الحادث".

من جهتها، ذكرت قناة "الجديد" نقلا عن معلومات أن "حريقا شبَّ في مولد كهربائي سرعان ما تسلَلت ألسنة النيران وامتدت إلى خزان وقود (مازوت) يعود لاستراحة موجودة على نهر عزة في وادي حومين، واتسعت رقعة الحريق وامتدت  لمساحات أرضية مجاورة  وتسببت بانفجار ألغام وقنابل عنقودية وذخائر "قديمة العهد" وغير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي في تموز 2006".

المصدر: "صوت لبنان" + "الجديد"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا