محمد بن زايد يعزي الرئيس الإسرائيلي
Globallookpress Martyn Wheatley / Parsons Media
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قدم ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأربعاء، تعازيه للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، إثر وفاة والدته.
وأعرب بن زايد، في اتصال هاتفي مع هرتصوغ، عن "خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيدة والشعب الإسرائيلي"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.
في المقابل، أبدى الرئيس الإسرائيلي "شكره وتقديره" لولي عهد أبو ظبي، على "المشاعر الإنسانية الصادقة"، متمنيا له "دوام الصحة والسلامة وللإمارات وشعبها مزيدا من الرقي والازدهار".
المصدر: "وام"
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