الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتصل بنظيره الإسرائيلي معزيا بوفاة والدته

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل بنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ معزيا بوفاة والدته.

وتوفيت الاثنين أورا هرتصوغ، أرملة الرئيس السادس لإسرائيل حاييم هرتصوغ، ووالدة الرئيس الحالي هرتصوغ، عن عمر يناهز 97 عاما.

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وكانت الراحلة ناشطة اجتماعية ومؤسسة مجلس "إسرائيل الجميلة".

المصدر: RT + "كان"