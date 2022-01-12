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المتحدث السابق باسم الحوثيين: سأزور إسرائيل قريبا بعد أن تلقيت دعوة رسمية

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المتحدث السابق باسم الحوثيين: سأزور إسرائيل قريبا بعد أن تلقيت دعوة رسمية
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علي البخيتي
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قال الناشط السياسي اليمني والمتحدث السابق باسم الحوثيين، علي البخيتي، إنه سيزور إسرائيل "قريبا"، بعد تلقيه دعوة رسمية من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وكتب البخيتي المقيم بلندن في تغريدة: "تلقيت في رسالة على الخاص -وفي تغريدة- دعوة رسمية لزيارة إسرائيل من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر المتحدث بالعربية باسمها الصديق حسن كعبية، وقبلت الدعوة، وأبلغت صديقي أن هدفي هو زيارة اليهود اليمنيين الذين هجرهم نظام الإمامة في اليمن، وتبادلنا الأرقام وجاري الترتيب".

وقال في تغريدة سابقة: "قريبا سأكون في إسرائيل لزيارة اليهود اليمنيين لتقديم الاعتذار لهم عما فعله نظام الإمامة بهم في خمسينات القرن الماضي، ومن أراد معرفة تفاصيل الجريمة عليه البحث في غوغل عن "بساط الريح يهود اليمن"، إلي يحب يكون معي في يسجل حضوره في تغريدة".

المصدر: RT

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