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سفير السعودية لدى لبنان يهاجم "حزب الله"

أخبار العالم العربي

سفير السعودية لدى لبنان يهاجم
Globallookpress
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هاجم السفير السعودي لدى لبنان، وليد بخاري، "حزب الله"، قائلا إن " القفز فوق آلام وآمال اللبنانيين ما هو إلَّا تغاض عن الحقيقة الساطعة سببها استعلاء حزب الله".

وكتب البخاري في تغريدة عبر "تويتر": "القفز فوق آلام وآمال الشعب اللبناني الشقيق ما هو إلا تغاض عن الحقيقة الساطعة أمام أعين اللبنانيين أنفسهم وإنكار مقصود لحقيقة مؤلمة سببها لَوْثَةُ استعلاء حزب الله الإرهابي على منطق الدولة وفشل خياراته السياسية".

المصدر: RT

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