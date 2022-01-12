توقيف مروجي مخدرات في شمال لبنان

أوقف الأمن اللبناني، شخصين في محلة "إشارة المئتين" في مدينة طرابلس شمال لبنان، بجرم ترويج المخدرات.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بلاغ: "بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلة "إشارة المئتين" – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة. و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات".

مروجا مخدرات في قبضة مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في طرابلس وضبط كمية منها — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 12, 2022

وأضافت: "ضبط بحوزتهما: /84/غ من مادة باز الكوكايين. /65/غ من مادة الهيرويين. /17/غ من مادة "كريستال مث" المخدرة. /23/غ من مادة السالفيا المخدرة. مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارا أميركيا.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT