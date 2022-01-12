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توقيف مروجي مخدرات في شمال لبنان

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توقيف مروجي مخدرات في شمال لبنان
Globallookpress
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أوقف الأمن اللبناني، شخصين في محلة "إشارة المئتين" في مدينة طرابلس شمال لبنان، بجرم ترويج المخدرات.

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وقالت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بلاغ: "بتاريخ 7-1-2022، وفي إطار متابعة عصابات ترويج المخدرات والإتجار بها، تمكن مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف شخصين في محلة "إشارة المئتين" – طرابلس، بجرم ترويج مخدرات، وهما كل من:ح. ح. (مواليد عام 1994، سوري) بحقه خلاصة حكم بجرم إقامة غير مشروعة. و. ج. (مواليد عام 1988، سوري) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج مخدرات".

وأضافت: "ضبط بحوزتهما: /84/غ من مادة باز الكوكايين. /65/غ من مادة الهيرويين. /17/غ من مادة "كريستال مث" المخدرة. /23/غ من مادة السالفيا المخدرة. مبلغ /9،255،000/ ليرة لبنانية، و/50/ دولارا أميركيا.
التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

المصدر: RT

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