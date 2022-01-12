وسائل إعلام: سقوط قتلى جراء تفجير انتحاري قوي في مقديشو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s5i0
أفادت وسائل إعلام بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء.
In pictures: Huge suicide car bomb explosion rocks Mogadishu on Wednesday, mainly 21th October street near the airport. #Somalia.— GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 12, 2022
Al-Shabaab claims responsibility for the attack, says it targeted a convoy carrying "white officials". Sources say at least 8 killed. pic.twitter.com/hQauouggg5
يتبع..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.