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وسائل إعلام: سقوط قتلى جراء تفجير انتحاري قوي في مقديشو

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام: سقوط قتلى جراء تفجير انتحاري قوي في مقديشو
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أفادت وسائل إعلام بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء.

يتبع..

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