وسائل إعلام: سقوط قتلى جراء تفجير انتحاري قوي في مقديشو

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أفادت وسائل إعلام بأن ستة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم جراء تفجير انتحاري قوي تبنته حركة "الشباب" المتطرفة وسط العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأربعاء.

In pictures: Huge suicide car bomb explosion rocks Mogadishu on Wednesday, mainly 21th October street near the airport. #Somalia.



Al-Shabaab claims responsibility for the attack, says it targeted a convoy carrying "white officials". Sources say at least 8 killed. pic.twitter.com/hQauouggg5 — GAROWE ONLINE (@GaroweOnline) January 12, 2022

يتبع..