سوريا.. بدء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة

بدأت اليوم الأربعاء عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة الرقة، وذلك في مركز السبخة بريف المحافظة الغربي، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام رسمية.

وقال محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة، إن الدولة قدمت جميع التسهيلات عبر الحواجز والنقاط الأمنية والعسكرية والمدنية وجميعها مستنفرة لأجل استقبال أبناء محافظ الرقة الراغبين في التسوية.

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المحافظ عبر عن تفاؤله بمضي التسوية وفقا للمأمول، ووفقا لما يرغبه أبناء المحافظة، وقال: "ننتظر لنرى ما سيجري خلال أول أيام التسوية، ونأمل ألا تكون هناك معوقات يمكن أن تقوم بها "قسد" التي قد تعمل على منع الراغبين في التسوية من الوصول إلى المركز".

ولفت خليفة إلى أنه وخلال تسوية دير الزور قدم الكثير من أبناء محافظة الرقة لتسوية أوضاعهم ووصل عددهم إلى ما يقرب من 800 شخص، معبرا عن أمله في أن يتمكن من تبقى من الراغبين منهم بالتسوية من الوصول لمركز السبخة اليوم وتسوية أوضاعهم.

المصدر: الوطن، سانا