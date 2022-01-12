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مدير مركز "قسد" الإعلامي يصف المعلومات عن اغتياله بأنها "حرب إعلامية"

أخبار العالم العربي

مدير مركز
Globallookpress
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نفى مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ما نشرته وكالة "سانا" في وقت سابق صباح اليوم عن اغتياله في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

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وقال فرهاد شامي، إن "الخبر عار عن الصحة ويندرج ضمن الحرب الإعلامية التي تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية".

وذلك حسبما ذكرت صفحة "قوات مجلس دير الزور العسكري" وهو الذي يتبع "قسد".

وكانت "سانا" ذكرت أن عنصرين من "قسد" قتلا أحدهما مسؤول الإعلام لديها، وذلك في حادثتين منفصلتين.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن مسؤول الإعلام لدى "قسد" قتل برصاص مجهولين بالقرب من قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

 

المصدر: RT

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