سوريا.. مقتل مسعف في "الهلال الأحمر الكردي" في مخيم الهول

أكد مصدران في "مخيم الهول" شمال شرق سوريا مقتل مسعف في "الهلال الأحمر الكردي" على يد خلايا "داعش" داخل المخيم.

وقال مصدر أمني وآخر مدني لمراسل RT إن المسعف باسم محمد محمد (مواليد حي الصالحية في الحسكة 1995)، قتل إثر إصابته بطلق ناري في الرأس.

وأوضح المصدران أن اثنين من "داعش" دخلا نقطة الطبية التابعة للهلال في المخيم، عبر انتحال شخصية مرضى، وأنهما أطلقا الرصاص من سلاح مزود بكاتم للصوت، باتجاه الضحية.

وقد أخلي مركز الهلال الأحمر الكردي من الطاقم الطبي.

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يذكر أن المخيم الذي يقع شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري، يضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزع أولئك بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

المصدر: RT