مقتل 6 أشخاص على أيدي عناصر "داعش" في مخيم الهول شرقي سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يوم الأحد بأن 6 أشخاص بينهم أربع نساء قتلوا منذ مطلع الشهر الحالي على أيدي عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، وبينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص قيد الحراسة المشددة.

ويشهد المخيم بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل تطال قاطنيه.

وأحصى المرصد مقتل 6 أشخاص منذ مطلع ديسمبر على أيدي "خلايا نائمة" تابعة للتنظيم، قضى آخرهم السبت بإطلاق للنار داخل المخيم.

والقتلى هم رجلان وامرأة عراقيون، إضافة إلى نازحتين سوريتين وأخرى لم يحدد المرصد هويتها.

وبذلك، ارتفع عدد القتلى الذين وثق المرصد مقتلهم داخل المخيم على يد "داعش" منذ مطلع العام الحالي إلى 86 شخصا، غالبيتهم عراقيون.

وأعرب مدير المرصد رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة فرانس برس عن قلقه من تحول المخيم إلى "قنبلة موقوتة مع ازدياد عمليات القتل والفوضى داخله".

وكانت وتيرة جرائم القتل انخفضت إثر عملية أمنية نفذتها القوات الكردية نهاية مارس وأسفرت عن توقيف أكثر من 100 عنصر من التنظيم، قبل أن تعاود الارتفاع.

المصدر: أ ف ب