الكويت والصين تعقدان مباحثات رسمية

عقدت صباح اليوم الأربعاء في مدينة ووتشي الصينية جلسة مباحثات رسمية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.

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وترأس الجانب الكويتي وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أحمد ناصر المحمد الصباح، في حين ترأس الجانب الصيني مستشار الدولة، وزير الخارجية الصيني، وانغ يي.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الخارجية الكويتي على رأس وفد يضم عددا من كبار المسؤولين، إلى الصين.

وأشاد أحمد ناصر الصباح بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل، بما يحقق المصالح المشتركة، مع أهمية تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل وأوسع، بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين.

واستذكر الوزير الكويتي المحطات التاريخية التي شهدتها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين منذ 50 عاما، من ازدهار وتقدم مستمرين في مختلف المجالات، مشيرا إلى التوافق الكبير بين "رؤية الكويت 2035" ومبادرة الصين "الحزام والطريق".

وأوضح أحمد الناصر الصباح أن الكويت هي أول دولة خليجية عربية تبادر إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون مع الصين، في مبادرة الحزام والطريق، بعد إعلانها في سبتمبر 2013، مشيرا إلى ما عبرت به الكويت عن دعمها وتأييدها لتلاقي مبادرة الحزام والطريق مع تصورها الاستراتيجي في جعل الكويت ملتقى تجاريا ضخما.

المصدر: القبس