صندوق فرنسي سعودي إماراتي لمساعدة لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الإمارات ستنضم إلى صندوق قررت فرنسا والسعودية إنشاءه لمساعدة الشعب اللبناني.

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وقال لودريان، أمس الثلاثاء، أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، إنه "خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الخليج في ديسمبر، تمكنا من تجديد هذه الروابط" بين لبنان والدول الخليجية.

وأضاف أن "هذا التطور سيسمح بتأسيس صندوق فرنسي سعودي لمساعدة اللبنانيين ودعمهم، وسيترافق غدا أو بعد غد بمساهمة الإمارات".

وكانت المملكة العربية السعودية وفرنسا أعلنتا في ديسمبر عزمهما التعاون في سبيل إعادة توطيد العلاقات بين بيروت والرياض.

ومنذ نهاية أكتوبر، اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية بسبب ما وصفته السعودية يومها بـ"هيمنة حزب الله على النظام السياسي" في لبنان.

وبسبب هذا الخلاف استدعت الرياض سفيرها في بيروت، وطردت السفير اللبناني، وحظرت الواردات اللبنانية.

واتخذت ثلاث دول خليجية أخرى هي البحرين والإمارات والكويت إجراءات انتقامية ضد بيروت، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية الشديدة.

المصدر: أ ف ب